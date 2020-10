Fashion Fail! Celine und Pauline machen einen großen Fehler! - Folge 15 - Fashion Future Berlin

Simon hat endlich seinen Bachelor in der Tasche und ruft direkt Robin an, denn sein Abschluss muss natürlich gefeiert werden! Währenddessen bekommen Celine und Pauline Feedback für ihren Look im Atelier. Die beiden sind ganz zufrieden mit ihrer Kreati...

11 min 11 min 05.02.2019 05.02.2019 Video herunterladen