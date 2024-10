Das Kirchenformat "die letzte Bank – Fragen an das Leben" lenkt den Blick auf die Frage, wie Rückschläge im Leben erfahren und Chancen ergriffen werden können. Auf "der letzten Bank" nehmen mit ihren Gästen im Wechsel die katholische Ordensfrau Melanie Wolfers und der evangelische Pastor Julian Sengelmann Platz.



Julian Sengelmann ist Pastor in Hamburg, Theologe, Buchautor, Musiker, Moderator und Schauspieler. Er arbeitet für das Projekt "Inner City Church". Dort werden Projekte für die Zukunft der Kirche entwickelt. Julian Sengelmann ist in diversen Fernseh- und Kinoproduktionen zu sehen und wurde einer größeren Öffentlichkeit durch seine Rolle in der Serie "Türkisch für Anfänger" bekannt.