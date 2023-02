Das Problem: Die Spendenbereitschaft in Deutschland schneidet im internationalen Vergleich eher mäßig ab. Mit ca. 11 postmortalen Organspendenden pro eine Millionen Einwohner*innen. Zum Vergleich: in den USA sind es 42 und in Spanien 40 auf eine Million Einwohner*innen. Das liegt auch am System: Während in Spanien die Widerspruchslösung gilt, muss man in Deutschland selbst aktiv werden, um als organspendende Person in Frage zu kommen.