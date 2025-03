plan b: Hilfe für Alleinerziehende

"Eine sichere, leistbare Wohnsituation – das ist so ein Schlüsselthema im Leben von Alleinerziehenden", sagt Sarah Zeller. Vor ein paar Jahren steckte sie in einer ähnlichen Situation und wollte mit einer Freundin und deren Kind eine Alleinerziehenden-WG gründen. Vergeblich suchten sie nach einer bezahlbaren und räumlich geeigneten Wohnung. Aus dieser Not heraus entsteht ein innovativer Ansatz. 2015 gründet die Deutsche in Wien den gemeinnützigen Verein JUNO. Dieser plant und entwickelt zusammen mit Bauträgern kompakte und kostengünstige Wohnungen für Alleinerziehende. Der Verein ist bei der Vergabe beteiligt und betreut die Bewohnerinnen und Bewohner auch nach dem Einzug. Mit ihrer Idee hat die Gründerin mittlerweile über 160 Familien geholfen, eine passende Wohnung zu finden.



Die belgische Region Wallonien hat sich die soziale Stärkung der Alleinerziehenden zum Ziel gesetzt. Amandine Dedoncker ist als Sozialarbeiterin Teil des Programms "Relais Familles Mono" und kreiert Angebote, die auf die Bedürfnisse der Alleinerziehenden zugeschnitten sind. Ob Schreiner-Workshops oder gemeinsame Koch- und Bastelabende - mit dem staatlichen Programm können Alleinerziehende Handwerkliches erlernen, andere Mütter oder Väter kennenlernen und Teil einer Gemeinschaft sein. Als eine besonders von Einsamkeit betroffene Bevölkerungsgruppe ist das für ihre psychische Gesundheit enorm wichtig.



Wenn andere Familien am Samstag Freizeit haben, arbeitet Bianka Baumann noch in einem Supermarkt in Rostock. Die alleinerziehende Verkäuferin hat Wochenenddienst. Doch wer kümmert sich um ihren Sohn Linus, wenn die meisten Kitas geschlossen sind? Die Kita Humperdinckstraße macht es möglich. Hier wird Linus von der vertrauten Erzieherin den Tag über betreut, isst zu Abend und tobt noch eine Runde. Kurz vor 20 Uhr kommt seine Mutter, um ihn abzuholen. Andere Kinder bleiben sogar noch länger, denn die Kita bietet Eltern, die Nachtschichten machen, eine Übernachtungsbetreuung an. All das wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Ein Modell, das Alleinerziehenden den Rücken stärkt – und eine echte Vereinbarkeit von Job und Familie ermöglicht.