Lela hat ein Date mit Sven, dem Neuen an ihrer Schule. Normalerweise trägt Lela bequeme sportliche Kleidung. Aber passt der Style auch für das erste Date? Lela probiert einige Looks vor dem Spiegel aus und überlegt, was Sven wohl cool finden würde.