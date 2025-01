In der Corona-Krise hörte man öfter von der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. Denn zu ihren Aufgaben gehört es, schwere Seuchen zu bekämpfen und für Gesundheit weltweit zu sorgen. Donald Trump will nun aber aus der WHO austreten. Damit sollen die USA auch kein Geld mehr bezahlen. Aber sie geben bisher von allen Ländern den größten Betrag für die WHO. Die Organisation hofft, dass Donald Trump sich die Entscheidung noch mal überlegt. Auch Politiker anderer Staaten kritisierten den geplanten Austritt. Die Bekämpfung von Krankheiten werde so schwerer, hieß es.