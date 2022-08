Puuuh - wir merken es gerade alle, dieser Sommer hat es in sich! Wie schon in den vergangen Jahren gibt es gerade viele heiße Tage. Expertinnen und Experten sind sich sicher, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Warum es sogar sein könnte, dass es in Zukunft in Deutschland noch heißer wird als bisher, erklärt euch Linda in diesem Video: