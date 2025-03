Mythos Aufstieg

Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Die Angst vor dem Abstieg ist real. Ein Grund, warum die Ungleichheit so hoch ist: Reiche zahlen sehr wenig Steuern. Laut "Netzwerk Steuergerechtigkeit" zahlt der durchschnittliche Multimillionär 24 Prozent Steuern und Abgaben. Beim Normalverdiener sind es 48 Prozent. Wie ist das zu rechtfertigen? Auch unter den Reichen häufen sich die Stimmen nach gerechterer Besteuerung. Katty Salié reist durch Deutschland, vom sozialen Brennpunkt Wiener Platz in Köln bis zur Luxusmeile Maximilianstraße in München, und erforscht, wie es um die soziale Mobilität in Deutschland bestellt ist. Und was getan werden kann, um unser Land gerechter zu machen.