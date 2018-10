Wie vielfältig die Moscheen-Architektur in Europa ist, wird derzeit in der Begegnungsstätte Kleine Synagoge in Erfurt gezeigt: "Einheit in der Vielfalt" heißt die Fotoausstellung. Fotograf ist der Deutsch-Däne Ahmed Eckhard Krausen. Forum-Moderatorin Nazan Goekdemir hat ihn getroffen.