Muslimischer CSU-Bürgermeisterkandidat

Am 15. März werden in Bayern die Bürgermeister gewählt. Die CSU hat nun ihren ersten muslimischen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. Ozan Iyibas will Bürgermeister von Neufahrn werden. "Forum"-Moderatorin Nazan Gökdemir hat ihn getroffen.

