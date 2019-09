Bedrohte Moscheegemeinden

Die Angriffe gegen Moscheen in Deutschland haben in diesem Jahr deutlich zugenommen. Doch die Öffentlichkeit bekommt davon oft nichts mit. Das neue Projekt #brandeilig dokumentiert diese Delikte und will damit sensibilisieren.

