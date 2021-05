Corona und die migrantischen Communities

Erkranken Menschen mit Einwanderungsgeschichte häufiger an Covid-19? Ist das Infektionsgeschehen in migrantischen Communities höher als in anderen? "Forum"-Moderatorin Dilek Üsük ist auf der Suche nach Antworten.

Im TV-Programm: 07.05.2021, 07:45 - 07:58 Im TV-Programm: 07.05.2021, 07:45 - 07:58 Verfügbarkeit: Video verfügbar ab 07.05.2021, 07:45 Video herunterladen