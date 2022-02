Zu Situationen, die sie selbst erlebt, fallen ihr oft unmittelbar passende Songs ein. "Jeder Mensch hat eine musikalische Landkarte, auf der man wandert." Und sie hält fest: "Es gibt nichts auf der Welt, was einen so emotional berührt wie Musik [...]. Es gibt nichts, was direkter reingeht in die Seele oder in die Psyche als Musik."