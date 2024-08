Das Gute zum Wochenende: Gärtnern für die Gesundheit

Guten Morgen,

wenn Sie gerne im Garten arbeiten, schätzen Sie daran bestimmt den Ertrag in Form von frischem Obst und Gemüse, die Zeit an der frischen Luft und die Verbindung zur Natur, die Geräusche und Gerüche. Vielleicht haben Sie auch gemerkt, wie das Pflanzen, Jäten, Graben und Gießen Ihre Laune heben und Ihr Stressempfinden senken.

Vielleicht haben Sie all diese Vorteile vom Nutzen der Gartenarbeit überzeugt, aber Sie haben ein Problem: Sie leben in einer Stadt, ein eigener Garten wäre nicht erschwinglich oder einfach nicht praktikabel. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile in vielen Städten Gemeinschaftsgärten, in denen viele Personen zusammen eine Fläche bewirtschaften - alle tragen so viel bei, wie sie können und möchten, und alle profitieren davon.

So zum Beispiel auch im Prinzessinnengarten in Berlin-Neukölln: Hier pflegen Menschen zusammen einen Garten, der auf einem Friedhof liegt. Weil immer weniger Tote in Särgen beigesetzt werden, ist dort viel freier Platz vorhanden - das Kollektiv pflegt die Gräber, im Gegenzug wird ihm die Pacht erlassen. So entsteht ein Raum, in dem Menschen gemeinsam an einem Projekt arbeiten und sich ohne den Zwang zu konsumieren begegnen können.