Diese EU-Jobs werden neu vergeben

Nachrichten - EU-Kommissionspräsident Juncker wird abgelöst (1/10)

In den kommenden Tagen sollen fünf Topjobs in der EU neu vergeben werden. So wird unter anderem der Nachfolger Jean-Claude Junckers gesucht. Der Luxemburger ist seit November 2014 im Amt. Ein Kandidat für seine Nachfolge ist Manfred Weber (CSU).