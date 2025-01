Donald Trump ist neuer Präsident der USA

Donald Trump ist der neue Präsident von dem Land USA . Der Präsident ist der Chef von der Regierung. USA ist die Abkürzung für: U nited S tates of A merica. Das spricht man: Juneitet Stäits off Ämärika.

Am 20. Januar 2025 wurde Donald Trump offiziell zum Präsidenten gemacht. Es gab eine große Zeremonie.

Donald Trump hat viele Entscheidungen getroffen

In den ersten Tagen als Präsident hat Donald Trump viele Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen nennt man auch Dekrete .

Die Grenze zwischen USA und Mexiko soll besser bewacht werden. Es dürfen weniger Menschen von Mexiko in die USA einreisen. Donald Trump will viele illegale Einwanderer aus den USA wegschicken.

Die USA werden aus dem Pariser Klima-Abkommen austreten. Das Pariser Klima-Abkommen ist ein Vertrag zwischen vielen Ländern der Welt. Die Länder haben sich darauf geeinigt, das Klima besser zu schützen. Die Länder wollen dabei zusammenarbeiten. Das Abkommen wurde im Jahr 2015 in Paris beschlossen. Deshalb heißt es Pariser Klima-Abkommen.

Die USA werden aus der Welt-Gesundheits-Organisation austreten.

Die Abkürzung ist WHO.

Die WHO ist eine wichtige Organisation für die Gesundheit auf der Welt.

Die WHO gehört zu den Vereinten Nationen.

Die Vereinten Nationen sind eine große Gruppe von Ländern.