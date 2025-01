König Charles trifft Holocaus-Überlebenden im Buckingham Palace

Bedächtigen Schrittes nähert sich im Buckingham Palast König Charles Manfred Goldberg und seiner Frau Shary, begrüßt beide mit einem Händeschütteln. Der 94-Jährige hatte das Konzentrationslager Stutthof und einen Todesmarsch überlebt und gehört zu den Überlebenden, die ihre Erfahrungen teilen, um sicherzustellen, dass die Erinnerung an den Holocaust weiterlebt. Nach der Begrüßung zündet Charles eine Kerze des Projekts "80 Kerzen für 80 Jahre" an, mit dem an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert werden soll. Am 27. Januar wird Charles zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nach Polen reisen.