So brüten Albatrosse: "Streaming-Hit" aus Neuseeland

Der neuseeländische Königsalbatros hat seine eigene Reality-Show. Fans sind begeistert. Seit 2016 können sie per Livestream in der Vogelbrutzeit, den Vögeln am "Taiaroa Head", einer zerklüfteten Landzunge auf der Südinsel Neuseelands, beim Brüten zuschauen. Hier leben mehr als 60 Brutpaare. Mit jeweils 33 Küken waren die letzten beiden Jahre die erfolgreichsten. Doch die Plastikverschmutzung und die Erwärmung der Meere bedroht die Tiere. Ein Königsalbatros bleibt nach seinem ersten Flug vier bis zehn Jahre auf See, legt dabei bis zu 118.000 Mailen pro Jahr zurück. Die Tiere werden rund 40 Jahre alt.