Brand in Solingen: Verdächtiger ermittelt

von Peter Böhmer 10.04.2024 | 14:00 |

Zwei Wochen nach dem Brandanschlag in Solingen haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Der 39-jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft und soll auch für die Messerattacke in der Stadt verantwortlich sein.