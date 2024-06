Ehrenamtliche retten Rehkitze

von Julia Schröter 11.06.2024 | 14:00 |

92.000 Rehkitze sind in Deutschland jährlich vom sogenannten Mähtod bedroht. In Bad Kreuznach spüren Rehkitzretter die Tierkinder mit Drohnen und Wärmebildkameras im hohen Gras auf und bewahren sie so vor den Maschinen der Landwirte.