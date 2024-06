Scholz sichert Ukraine Wiederaufbauhilfe zu

von Daniel Pontzen 11.06.2024 | 14:00 |

Mit der internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin will die Bundesregierung der Ukraine eine langfristige Entwicklungsperspektive geben. Am Nachmittag wird auch eine Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag erwartet.