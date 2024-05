Unwetter über Deutschland

von Luisa Houben 03.05.2024 | 14:00 |

Gewitter und Starkregen haben am Donnerstagabend besonders in Baden-Württemberg für Überschwemmungen gesorgt. Auch im Ahrtal wurden Erinnerungen an die Flutnacht wach, allein dort gab es über 300 Einsätze.