Unwetter und Starkregen im Süden

von Petra Otto 17.05.2024 | 14:00 |

Am Donnerstagabend kam es im Südwesten Deutschlands zu kräftigen Gewittern und Starkregen. Vielerorts waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Die extreme Wetterlage hält auch am Freitag weiter an.