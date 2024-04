20 Jahre Osterweiterung der EU

von Natalie Steger 30.04.2024 | 16:00 |

Andrius Mamontovas ist litauischer Sänger und lebt in Vilnius, dem Ort, an dem er Sicherheit findet: „Mit der Osterweiterung wurde Litauen endlich in Europa akzeptiert und nicht länger als Teil der Sowjetunion angesehen“, erinnert sich der Sänger.