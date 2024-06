Coolcation in Norwegen

von Valerie Albert 21.06.2024 | 16:00 |

Der Klimawandel macht Reiseziele im nördlichen Europa immer attraktiver. Viele Italiener fliehen in den Sommermonaten aus dem Süden in den Norden und machen eine Coolcation, einen Urlaub an einem kühlen Ort.