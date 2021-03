Weibliche Genitalverstümmelung, Abtreibungsverbot, Gewalt gegen Frauen, prekäre Arbeitsverhältnisse und die schlechte medizinische Studienlage für Frauen: Das sind Themen, die Frauen im Jahr 2021 mitten in Europa bewegen und gegen die sie sich einsetzen. Unsere Korrespondent*innen in Großbritannien, Polen, Frankreich, Italien und in der Schweiz haben anlässlich des Weltfrauentags am 8. März eine Porträt-Serie über Frauen in Europa gemacht. Diese Frauen solltet ihr unbedingt kennenlernen: