Statistisches Bundesamt : Starker Anstieg der Reallöhne in Deutschland

29.05.2024 | 16:28 |

Die Reallöhne in Deutschland sind, so das Statistische Bundesamt, deutlich gestiegen. Der Zuwachs von 3,8 Prozent ist das höchste Plus seit Beginn der Erhebung vor 16 Jahren.