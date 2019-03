Helmut Kohl - Bilder eines Politikerlebens

Nachrichten - Der Weg Richtung Einheit (2/17)

Diesen Moment verdankt er seinem politischen Instinkt: Kohl nutzt die einmalige Chance, die die Geschichte ihm im Wendeherbst '89 bietet. Nach der friedlichen Revolution in der DDR fällt die Mauer am 9. November 1989. Noch im November verkündet Kohl sein Zehn-Punkte-Programm und setzt damit den Zug Richtung Einheit in Bewegung. Gemeinsam mit DDR-Ministerpräsident Hans Modrow (Zweiter links neben Kohl) lässt er im November 1989 Friedenstauben steigen.