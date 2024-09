Wohnhäuser in Flammen: Viele Verletzte bei Bränden in Essen

In Essen war die Feuerwehr bei zwei Bränden im Einsatz, mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei zwei Bränden in Essen sind nach Polizeiangaben rund 30 Menschen verletzt worden, acht davon schwer. Unter den Verletzten seien auch Kinder, sagte ein Polizeisprecher. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Zum Hintergrund könne man noch nichts sagen. Nach Angaben der Feuerwehr schweben zwei Kinder in Lebensgefahr.

Brände entflammten kurz nacheinander

Die Brände brachen demnach kurz nacheinander in zwei Häusern in den Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg aus. Die Feuerwehr musste die Menschen aus den Häusern teils über Leitern in Sicherheit bringen.