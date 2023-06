Dann aber rasen Krankenwagen durch die neblige Nacht, Rettungshubschrauber kreisen über der Region. "Dass ein so freudiger Tag an einem wunderschönen Ort mit so schrecklichen Verlusten an Menschenleben und Verletzungen endet, das ist grausam, traurig und so unfair", sagte Premierminister Anthony Albanese sichtlich bewegt vor Journalisten.