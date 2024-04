Schwere Regenfällesetzen Teile Dubais unter Wasser

Ungewöhnliche Bilder aus Dubai: Überflutete Straßen Quelle: AP

In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben heftige Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. In Teilen der Metropole Dubai stand das Wasser. Das Zentrum für Meteorologie sprach von den schwersten Regenfällen seit 75 Jahren. Die Behörden riefen dazu auf, überschwemmte Gegenden zu meiden. Auch in der Hauptstadt Abu Dhabi gab es für Schulen, Regierungseinrichtungen und Unternehmen die Aufforderung, möglichst von zu Hause aus zu lernen und zu arbeiten.

In Dubai blieben viele mit ihren Fahrzeugen in den Fluten stecken. Auf einer der wichtigsten Schnellstraßen, die entlang der Küste durch die Metropole führt, kam der Verkehr am Mittwochfrüh zum Erliegen. Wie die Zeitung "The National" berichtet, ließen einige ihre überschwemmten Autos zurück und gingen zu Fuß weiter. Die Behörden schickten Tanklastwagen auf die Straßen und Autobahnen, um das Wasser abzupumpen.

Wassermassen auf vielen Schnellstraßen - hier zwischen Abu Dhabi und Dubai. Quelle: epa

Flughafen binnen Stunden unter Wasser

Auch der Flughafen Dubai stand binnen Stunden unter Wasser. Es kam zu Ausfällen, Besatzungen konnten das Flugfeld nicht erreichen. Die Betreiber sprachen von einer "erheblichen Störung" und einer "sehr herausfordernden Situation":

Wir raten Ihnen, nicht zum Flughafen zu kommen, außer wenn unbedingt notwendig. Appell des Flughafen Dubai

Mit 87 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr zählt er zu den größten Flughäfen der Welt. Für alle Reisende der staatlichen Fluggesellschaft Emirates wurde der Check-in in ausgesetzt. Flughafenchef Paul Griffiths räumte ein, eine solche Situation habe es in Dubai noch nie gegeben: "Wir befinden uns auf unerforschtem Gebiet." Er glaube nicht, dass es "seit Menschengedenken jemals solche Bedingungen gegeben hat". Jeder noch verfügbare Platz für Flugzeuge werde genutzt.

Überschwemmungen schon im März: In Dubai ist die Kanalisation für solche Regenmassen nicht ausgelegt. 10.03.2024 | 0:19 min

Vielerorts keine Entwässerung

Dubai registrierte allein am Dienstag 142 Liter Regen pro Quadratmeter. Dazu kamen Hagel und Sturm. In Fudschaira im Osten der Emirate wurden sogar 145 Liter Regen gemessen. Regen ist in den trockenen Emiraten selten, kommt aber in den kühleren Wintermonaten regelmäßig vor. Weil es so selten regnet, haben viele Straßen und andere Gebiete keine Entwässerung. Wenn es dann doch stärker regnet, gibt es Überschwemmungen.

Niederschläge gab es auch in Katar, Bahrain und Saudi-Arabien. Im Sultanat Oman waren bei heftigen Regenfällen zum Wochenbeginn 19 Menschen ums Leben gekommen, darunter zehn Schulkinder, wie die dortigen Behörden am Mittwoch mitteilten. In den Emiraten kam Berichten zufolge ein älterer Mann ums Leben, dessen Fahrzeug vom Wasser weggeschwemmt wurde.