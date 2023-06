Indikator für den Gehalt von Salzen ist die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Messungen in der Oder bei Hohenwutzen ergaben zuletzt einen wert von fast 1.600 Mikrosiemens pro Zentimeter, in Frankfurt an der Oder waren es 1.900 - fast so viel wie zur Zeit der Umweltkatastrophe in der Oder. So hohe Werte könnten in einem Fluss nur durch industrielle Salzeinleitungen entstehen, so das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Ministerin Lemke macht die polnische Bergbauindustrie für die Salzeinleitungen verantwortlich.