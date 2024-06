Vor EM-Hochrisikospiel: Fan-Schlägerei in Gelsenkirchen

Größer als beim Revierderby: der Polizeieinsatz zum EM-Spiel Serbien - England in Gelsenkirchen.

In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es vor dem EM-Spiel Serbien gegen England zu Schlägereien gekommen. Es habe Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.

Es seien serbische und englische Fans beteiligt gewesen, die getrennt worden seien. Sieben serbische Fans seien in Gewahrsam genommen worden. Außerdem sei gegen einen Serben eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt worden. Englische Fans seien nicht festgenommen worden.

Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe des Aufeinandertreffens seien bisher unklar. "Weitere Maßnahmen der Polizei laufen, auch warum es passiert ist und was die Hintergründe sind", so der Sprecher. Angaben zu Verletzten konnte er nicht machen.

In Neuss wird die Sicherheit während der EM koordiniert: Polizisten aus jedem Teilnehmerland organisieren mit deutschen Beamten die Einsätze bei den Spielen ihrer Teams.

Bereits zuvor hatte die Polizei Gelsenkirchen berichtet, für die als Hochrisiko-Spiel eingeschätzte EM-Partie mit deutlich mehr Einsatzkräften als bei einem Revierderby zu planen. "Die genaue Zahl der eingesetzten Beamten kann ich ihnen aus taktischen Gründen nicht nennen", sagte Peter Both, Leitender Polizeidirektor vor dem ersten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Gelsenkirchen. Er habe aber bislang bei Spielen von Schalke 04 gegen Borussia Dortmund noch nie so viele Einsatzkräfte zur Verfügung gehabt.