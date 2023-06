Als sie "The Girl from Ipanema" sang, hatte sie noch kaum professionelle Musikerfahrung. Gilberto wurde 1964 über Nacht zum Superstar, als die von Antônio Carlos Jobim und Vinícius de Moraes auf Portugiesisch geschriebene Ballade auf dem Album "Getz/Gilberto" in einer englischen Version als "The Girl From Ipanema" herauskam. Damit wurde "Girl from Ipanema" zu einem der weltweit bekanntesten Songs des Bossa Nova. Mit dieser Version wurde die Sängerin auch als erste Brasilianerin mit einem Grammy ausgezeichnet.