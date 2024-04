Nach Hundekot-Attacke: Balletdirektor Goecke zurück an Oper

Arbeitet wieder an der Staatsoper Hannover: Marco Goecke

Der frühere Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Marco Goecke, der durch eine Hundekot-Attacke auf eine Journalistin auch außerhalb der Tanzszene berühmt wurde, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Goecke wird einer der Choreografen eines dreiteiligen Ballettabends sein, wie die Staatsoper am Freitag mitteilte. In dem Stück "The Big Crying" wird er neben der Choreografie auch für die Kostüme und die Bühnengestaltung zuständig sein. Für die anderen beiden Teile der Produktion, "Uprising" und "Cacti", sind die Choreografen Hofesh Shechter und Alexander Ekman zuständig.