Bombe bei Konzert: Überlebende verklagen Geheimdienst MI5

Anwälte von drei Anwaltskanzleien gaben am Sonntag bekannt, sie hätten eine Sammelklage im Namen von mehr als 250 Mandanten beim britischen Gericht für Ermittlungsbefugnisse eingereicht. Nähere Angaben machten sie unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

Rucksackbombe bei Konzert gezündet

Am 22. Mai 2017 hatte ein Selbstmordattentäter am Ende des Konzerts in der Manchester Arena eine Rucksackbombe gezündet. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, darunter viele Kinder und Jugendliche.