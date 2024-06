Ein Hund in den USA hat tatkräftig geholfen, seinen Besitzer zu retten, nachdem dieser mit seinem Auto in eine Schlucht gestürzt war. Das Tier sei eigenständig fast sechseinhalb Kilometer bis zu einem Campingplatz im Bundesstaat Oregon gelaufen, auf dem der Mann mit seiner Familie wohnte. Das habe die Angehörigen gezeigt, dass etwas nicht stimmte, teilte das Baker County Sheriff's Office mit.

Mann wurde gerettet

Der Unfall ereignete sich demnach bereits am 2. Juni. Der Mann sei auf einer abgelegenen Straße des US Forest Service mit insgesamt vier Hunden unterwegs gewesen. Die Familie des Mannes fand am nächsten Tag sein Auto in steilem Gelände und rief den Notruf, da sie das Fahrzeug in dem steilen Gelände nicht erreichen konnten.