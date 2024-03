Justizversagen: Messerattacke wegen Aktenchaos

Im Düsseldorfer Landtag wurde heute in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses aufgearbeitet, was auf den ersten Blick nur als Justizversagen wahrgenommen werden kann:

Grundschüler überleben Attacke

Der 21-jährige Ron S. hat am 28. Februar 2024 versucht, zwei zufällig ausgewählte Menschen zu töten . Eine neunjährige Grundschülerin und einen zehnjährigen Grundschüler. Beide haben die Attacke mit Stich- und Schnittverletzungen am Kopf überlebt.

Gut sieben Wochen zuvor hatten Ermittlungsbehörden in Deutschland Hinweise auf die Ankündigung von Ron S. genau so eine Tat begehen zu wollen – sie konnten den jungen Mann dennoch nicht davon abhalten.

Chronologie des Justizversagens

Ebenfalls im Januar meldet sich ein Zeuge im bayrischen Straubing, der über Dritte erfahren hatte, dass ein Mann in Chats und Postings angekündigt hat, einen Mord an zufälligen Opfern begehen zu wollen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bayern können Ron S. binnen weniger Tage als wahrscheinlichen Urheber ermitteln.

Armutszeugnis innerdeutscher Justizarbeit

Denn Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter schaffen es in sieben Wochen nicht, die Akten mit den Ermittlungsergebnissen und der daraus resultierenden Dringlichkeit vom ersten Zeugen in Straubing zum Ermittlungsrichter nach Duisburg zu übermitteln.

Dringlichkeit nur schwer erkennbar

Die bayrische Polizei hatte versäumt, online Beweise zu sichern. Die bayrische Staatsanwaltschaft vermerkt die Dringlichkeit nur schwer erkennbar in der Akte, nicht aber auf dem Deckblatt. So geriet der Fall in Duisburg in die langsamen Mühlen der Justiz.