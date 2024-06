Autofahrer erfasst Fußgänger: Zwei Tote in Nürtingen

Unfall in in Nürtingen

Bei einem schweren Unfall in Nürtingen sind zwei Menschen gestorben. (Symbolbild) Quelle: dpa

Ein Autofahrer hat in Nürtingen in Baden-Württemberg an einer Kreuzung mehrere Fußgänger erfasst. Zwei Frauen starben, wie das Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntagabend mitteilte. Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert.

Autofahrer fährt ungebremst auf Ampelmast

Nach Polizeiangaben fuhr ein 54-Jähriger am frühen Sonntagabend mit seinem Auto an einer Kreuzung in Nürtingen ungebremst auf einen Ampelmast.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort mehrere Fußgänger. Drei davon erfasste der Autofahrer mit seinem Fahrzeug. Eine 28-jährige Frau starb noch am Unfallort. Eine weitere, 27-jährige Frau, wurde so schwer verletzt, dass sie später in einer Klinik ihren Verletzungen erlag.

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde bei dem Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er kam in eine Klinik. Der 54-jährige Unfallfahrer wurde leicht verletzt.

Polizein ermittelt zu Unfallhergang

Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit insgesamt 16 Fahrzeugen und 54 Helfern im Einsatz. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Ein Gutachter wurde eingeschaltet.