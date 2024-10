Pariser Fashion Week: Chanel wieder im Grand Palais

Stars wie Naomi Campbell und Lupita Nyong´o saßen in der Front Row bei Chanel im Grand Palais. Das Modehaus markiert das Ende der diesjährigen Prêt-à-Porter-Modenschauen in Paris.

Gabrielle Chanel am Grand Palais geehrt

Zu Ehren des französischen Modehauses, das die Arbeiten mitfinanziert, wurde einer der Haupteingänge auf den Namen Gabrielle Chanel umgetauft. In der Mitte des lichtdurchfluteten, gläsernen Kuppelsaales war ein riesiger weißer Käfig aufgebaut, in dessen Mitte eine Schaukel hing. Man wollte mich immer in einen Käfig sperren", stand als Zitat von Gabrielle Chanel auf einer Karte, die auf den Plätzen der Gäste auslag. "Ich wollte nie einen anderen als den, den ich mir selbst gebaut habe."