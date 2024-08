Britney Spears' Leben soll verfilmt werden

Das Leben von Popstar Britney Spears soll verfilmt werden. Als Vorlage dient das Buch von Spears "The Woman In Me". Darin beschreibt die Sängerin ihr sehr wechselhaftes Leben.

Bewegtes Leben: Universal Pictures verfilmt die Autobiografie von Britney Spears. Quelle: dpa

Die Autobiografie "The Woman in Me" von Britney Spears (42) war im vorigen Jahr ein Bestseller. Jetzt will Hollywood das bewegte Leben der Sängerin als Biopic auf die Leinwand bringen. Universal Pictures habe in "äußerst harten" Verhandlungen um die Filmrechte für die Memoiren der Sängern den Zuschlag erhalten, teilte der Unterhaltungskonzern am Donnerstag in Hollywood mit.

Britney Spears ist DER Teeniestar der Jahrtausendwende. Doch die schillernde Fassade bröckelt mit der Zeit und endet schlussendlich in einem jahrelangen Kampf um Selbstbestimmung. 16.12.2023 | 44:56 min

Der Film soll auf der im Oktober 2023 veröffentlichten Autobiographie "The Woman In Me" basieren, die allein in den USA mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft wurde. Der Produzent des Hollywood-Musicals "La La Land", Marc Platt, soll das Projekt laut Universal beaufsichtigen, Regie soll Jon Chu führen, der den Film "Crazy Rich Asians" drehte.

Britney Spears ist mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden

Wann das Biopic in die Kinos kommen soll, wurde noch nicht mitgeteilt. Britney Spears teilte ihren Fans in Online-Netzwerken mit, sie sei "aufgeregt", dass sie nun ihre Zusammenarbeit mit Platt für ein "Geheimprojekt" enthüllen könne.

Er hat all meine Lieblingsfilme gemacht. Britney Spears über Marc Platt

Spears war 1998 als Teenagerin mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! … I Did It Again" und "Toxic". In ihren Memoiren "The Woman in Me: Meine Geschichte" schildert sie ihre Laufbahn vom Kinderstar zum internationalen Popstar sowie ihren Zusammenbruch und ihren langjährigen Rechtsstreit mit ihrem Vater.

Begehrtes Objekt von Paparazzi

Das Buch ist voller Kritik am Kontrollwahn ihrer Familie und einer Musikindustrie, die ihr Talent gnadenlos ausschlachtete. Mit ihrer Karriere wurde Spears zudem zum begehrten Objekt von Paparazzi, die sie bei Partys an der Seite von anderen Stars wie Lindsay Lohan oder Paris Hilton ablichteten.

Der aktuelle Popsuperstar heißt Taylor Swift, ihre Fans nennen sich "Swifties". 04.08.2024 | 27:30 min

Spears enthüllt in dem Buch zudem, dass sie während ihrer früheren Beziehung mit dem Musiker Justin Timberlake schwanger geworden sei und abgetrieben habe, weil dieser sich zu jung für ein Kind gefühlt habe. Zudem schildert sie Einzelheiten einer kurzen, aber heftigen Affäre mit dem irischen Schauspieler Colin Farrell.

Psychische Probleme: Spears zwangseingewiesen und entmündigt

Spears rechnet in den Memoiren mit ihrem Vater ab, der 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie hatte. 2008 wurde Spears wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt.

Barfuß und verwirrt wird Britney von Sanitätern aus einem Hotel in LA geführt. Ein Ausrutscher oder wiederholt sich die dunkle Zeit der Sängerin? Wir haben eine Expertin befragt. 17.05.2024 | 4:48 min

Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstrei t die höchst umstrittene Vormundschaft.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: ZDF die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie bei unserem ZDFheute-WhatsApp-Channel genau richtig. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Mini-Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: ZDFheute-WhatsApp-Channel