Bundespressekonferenz: Kein "Hausverbot" mehr für Kerkeling

Die Steuererklärung mal durchgehen

Keine Einladung, nächste Woche gleich wiederzukommen

Eine "tolle Antwort", wie Kerkeling dem Pressechef nun im Podcast bescheinigt. Er möchte "unbedingt mal wieder in die Bundespressekonferenz", verkündet Kerkeling. Grund: Ihm falle da immer so ein schwarzer Fleck oder Streifen im Hintergrund auf der Rückwand des Berliner Saals auf im Fernsehen. "Keiner macht diesen Fleck weg." Er würde da selber durchfeudeln.

Bundespressekonferenz-Chef Feldhoff indes betont in dem Einspieler, die Aufhebung des Hausverbots sei keine Einladung, "nächste Woche gleich wiederzukommen und dieses Mal nach dem Euro zu fragen". Und er fügt hinzu: "Ob wir Ihnen damals wirklich formal ein Hausverbot erteilt haben, lässt sich in den Unterlagen heute leider nicht mehr finden. Aber dass meine Vorgänger in dem Moment 'not amused' waren, ist mal sicher."