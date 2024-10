Liam Payne tot: Mit Boyband One Direction zum Welterfolg

Liam Payne ist tot. Der einstige Sänger der Band "One Direction" starb im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Die Umstände sind noch unklar.

Er solle sich vermutlich besser auf die Schule konzentrieren. "Aber ich denke einfach zu viel ans Singen. Es ist ein Traum und ich liebe es." Liam Payne war erst 14, als er sich in der britischen Talentshow "The X Factor" bewarb.

Liam Payne: Aus dem Vernünftigen wird der Langweilige

Über einen Hotelaufenthalt erzählte Payne 2019 der Zeitung "Guardian": "Teller wurden aus dem Fenster geworfen, auf Matratzen die Stufen hinuntergeglitten, und der Manager rief mich an und sagte: 'Du musst das in Ordnung bringen.'"

"Dann denkst du dir: 'Was soll der Scheiß?'"

Da war er so 17, 18. Auf der Bühne galt Payne deshalb für die Fans als der Langweilige - im Gegensatz zu den "Herzensbrechern" Harry Styles und Zayn Malik. Das nagte an dem jungen Sänger.

Mit One Direction kannte Liam Payne jahrelang nur eine Richtung

So kam Payne, der Vernünftige, zum Alkohol. "Eine Show vor wie viel Tausend Leuten auch immer zu spielen und dann alleine in einem Land festzusitzen, wo man nirgendwo hingehen kann - was soll man da machen? Die Minibar ist immer da."

One Direction löste sich 2016 auf

Seine Solokarriere startete zwar durchaus erfolgversprechend, seine erste Single "Strip That Down" landete auf Platz drei der Charts und heimste zwei Brit-Award-Nominierungen ein. Doch in der Folge lief es nicht mehr so gut.