Tochter Hailie Jade schwanger: Eminem wird Großvater

Seine Tochter Hailie erwartet ihr erstes Baby. Der Rapper veröffentlichte die Nachricht in einem emotionalen Video.

Per Musikvideo hat Rapper Eminem bekanntgegeben, dass er Großvater wird. Der Clip zu dem Song "Temporary", den der 51-Jährige nun auf Youtube veröffentlichte, zeigt Videoclips seiner Tochter Hailie als kleinem Mädchen sowie jüngere Aufnahmen, unter anderem von ihr im Hochzeitskleid.

Die Heldenreise von Eminem ist einzigartig. Doch der Weg an die Spitze des Hip-Hop-Olymps ist geprägt von Missbrauch, Drogen und harten Tiefschlägen.

Eminems Tochter hatte im Mai erst geheiratet

Einem früheren Instagram-Post zufolge hatte das Paar im vergangenen Mai geheiratet. "Temporary" ist Teil von Eminems zwölften Album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", das der Rapper im Juli veröffentlichte. Eminem hat den Song gemeinsam mit der Sängerin Skylar Grey aufgenommen und richtet sich darin direkt an Hailie.