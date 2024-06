Donald Sutherland Quelle: dpa

Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland ist tot. Er starb demnach im Alter von 88 Jahren in Miami. Sutherland spielte in einer Vielzahl populärer Filme mit, darunter "Das dreckige Dutzend", "Wenn die Gondeln Trauer tragen" und die Filmreihe "Die Tribute von Panem".

Sohn Kiefer Sutherland: "Einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films"

Sein Sohn, Kiefer Sutherland, äußerte sich auf X zum Tod seines Vaters: "Mit schwerem Herzen sage ich euch, dass mein Vater, Donald Sutherland, gestorben ist. Ich persönlich denke, dass er einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films ist. Nie von einer Rolle eingeschüchtert, gut, schlecht oder hässlich. Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat, und um mehr kann man nicht bitten. Ein gut gelebtes Leben."

Im kommenden November soll Sutherlands Autobiografie erscheinen, in der der Schauspieler seine jahrzehntelange Karriere in Hollywood Revue passieren lassen wollte. Die Memoiren mit dem Titel "Made Up, But Still True" sollten am 12. November erscheinen, teilte das Verlagshaus Crown im März mit.

Verlag: "M.A.S.H." verändert Sutherland

"Donald Sutherland hat der Branche einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt, seit seine lebensverändernde Rolle in "M.A.S.H." ihn vor fast sechzig Jahren ins Licht der Öffentlichkeit katapultierte", teilte sein Verlag in diesem Zusammenhang mit. Seine Memoiren seien geprägt von schonungsloser Ehrlichkeit und einem beißenden Humor.

Der in Kanada geborene Sutherland war einer der führenden Schauspieler der New-Hollywood-Bewegung der 1970er Jahre und spielte seither in zahllosen Filmen mit. Bekannt ist er unter anderem als skrupelloser Präsident Snow aus "Tribute von Panem".

Dennoch wurde er nie für einen Oscar in den Schauspielkategorien nominiert. 2017 erhielt er den Ehrenoscar für sein Lebenswerk. "Made Up, But Still True" (etwa: Erfunden, aber trotzdem wahr) ist sein erstes Werk als Autor. Als Schauspieler erfolgreich wurde auch Kiefer Sutherland, eines seiner fünf Kinder.

Einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood bekam er 2011, gleich neben der Plakette seines Sohnes Kiefer.