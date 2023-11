Dumbledore-Darsteller Michael Gambon ist gestorben

Gambon starb an Lungenentzündung

Auch auf der Bühne viel bewundert

Der irisch-britische Schauspieler Gambon spielte in mehreren Filmen wie "The King’s Speech" und auch in den Serien "Maigret" und "The Singing Detective" mit. Gambon war zunächst aber vor allem als Theaterschauspieler erfolgreich. Er war auf den großen Bühnen in Großbritannien, aber auch in den USA zu sehen - oft in Shakespeare-Inszenierungen. Für seine Rolle im Stück "Skylight" von David Hare am Broadway wurde er in den 90er-Jahren sogar für einen Tony nominiert, den wichtigsten Preis des amerikanischen Theaters.