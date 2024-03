Baltimore-Unglück auch in Deutschland möglich?

Auf dem Schiff, das in Baltimore mit einer Brücke kollidiert ist , gab es nach Angaben der Besatzung ein Problem mit dem Strom. Das bestätigte der Gouverneur des US-Bundesstaates Maryland, Wes Moore, am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer Pressekonferenz. Weitere Informationen zur Ursache gab es zunächst nicht. Moore betonte jedoch, die vorläufige Untersuchung deute auf einen Unfall hin.

Prof. Friedrich Wirz, der Leiter der Arbeitsgruppe Schiffsmaschinenbau an der TU Hamburg, hält im Interview mit ZDFheute live einen Stromausfall an Bord "für relativ plausibel". Es kommen laut Wirz mehrere Möglichkeiten in Betracht. Einen Sabotageakt kann Wirz jedoch "erstmal hier nicht erkennen."

Brücken-Unglück in Deutschland unwahrscheinlich

Mehrere Sicherungsmaßnahmen beim Bau von Brücken über Wasserwege machen einen folgenschweren Einsturz wie den in Baltimore Experten zufolge in Deutschland sehr unwahrscheinlich. Prof. Josef Hegger vom Lehrstuhl und Institut für Massivbau der RWTH Aachen sagt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur etwa:

In Baltimore ist eine zwei Kilometer lange Autobahnbrücke eingestürzt, nachdem ein Schiff mit technischem Defekt einen Brückenpfeiler gerammt hatte. Autos fielen in die Tiefe.

Sprecher der Autobahn: "Sehr hohes Schutzniveau"

In vielen Fällen seien Brücken so konstruiert, dass Schiffe mit den Pfeilern nicht oder nur schwer kollidieren könnten: "Bei den Rheinbrücken sind die großen Pfeiler und Pylone häufig am Rand des Flusses angeordnet, sodass die Flussöffnung komplett frei ist. Gibt es in der Mitte einen Pylon, dann ist er relativ massiv und keilförmig und würde ein Schiff, das dagegen fährt, sozusagen ablenken", sagt Hegger.