Büchner-Preisträger: Schriftsteller Jürgen Becker gestorben

Der Schriftsteller Jürgen Becker ist tot. Er sei im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Köln gestorben, teilte sein Sohn, der Fotograf Boris Becker, der Deutschen Presse-Agentur mit. Jürgen Becker sei vor kurzem "friedlich zu Hause in meinem Beisein eingeschlafen". Zuvor hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

In Köln geboren und gestorben

Becker machte sich als Lyriker, Prosa-Autor und Verfasser von Hörspielen einen Namen. Geboren wurde er am 10. Juli 1932 in Köln, während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit verbrachte er seine Kindheit in Erfurt. 1950 kam er nach Köln zurück, wo er 1953 das Abitur ablegte. Nach kurzem, abgebrochenem Studium war er als freier Schriftsteller tätig, bestritt seinen Lebensunterhalter jahrelang mit wechselnden Tätigkeiten, als Arbeiter und Angestellter, als Werbeassistent und Journalist.