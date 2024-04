Totale Sonnenfinsternis über USA, Mexiko und Kanada

Eine seltene, in Nordamerika zu beobachtende totale Sonnenfinsternis hat begonnen. Der Schatten des Mondes tauchte die Westküste Mexikos am Montag um 11.07 Uhr (Ortszeit, 20.07 Uhr MESZ) in totale Finsternis, um danach über die USA bis nach Kanada weiterzuwandern. Das Gebiet, von dem aus die vollständige Verdunkelung der Sonne zu sehen ist, ist rund 185 Kilometer breit, in ihm befinden sich unter anderem die US-Großstädte Dallas, Indianapolis und Buffalo.