"Sternenkind"-Mutter: "Das Gefühl, verloren zu sein"

Eine Familie, zwei "Sternenkinder"

Tabuthema in der Gesellschaft

Obwohl der frühe Tod des eigenen Kindes für viele Menschen Realität ist, handelt es sich nach wie vor um ein Tabuthema in der Gesellschaft. Es sei wichtig, dass Betroffene wissen, dass es Anlaufstellen gebe, die in der Trauerbegleitung professionell unterstützen, sagt Hebamme Beulting.

Anlaufstellen für Familien mit "Sternenkindern"

Kraft durch Austausch in der Trauerbegleitung

Außerdem sei es sinnvoll, dass Menschen mit anderen Betroffenen in Kontakt kommen, um sich auszutauschen. In den sozialen Medien gibt es zum Beispiel verschiedene Accounts und Gruppen, in denen sich Angehörige von "Sternenkindern" vernetzen können. Kontakt zu anderen Betroffenen herzustellen, hilft auch Michaela in ihrem Trauerprozess.